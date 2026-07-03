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Джака останется в «Сандерленде», несмотря на интерес «Челси»

Джака останется в «Сандерленде», несмотря на интерес «Челси»
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака продолжит выступления за «Сандерленд». 33‑летний футболист принял решение не покидать клуб в летнее трансферное окно после того, как предложение лондонского «Челси» было отклонено, сообщает The Athletic.

По данным источника, «Челси» предлагал за игрока £ 8 млн (€ 9,2 млн, $ 10,5 млн), но «Сандерленд» счёл эту сумму неприемлемой. После переговоров Джака подтвердил приверженность клубу, где считается одной из ключевых фигур. Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо был лично заинтересован в переходе швейцарца, с которым ранее работал в «Байере».

Джака перешёл в «Сандерленд» из «Байера» летом 2025 года за сумму до £ 17,5 млн с учётом бонусов. В минувшем сезоне он провёл 36 матча в Премьер‑лиге и помог команде занять седьмое место, дающее право выступить в Лиге Европы. Ранее в составе «Байера» полузащитник стал чемпионом Германии (2023/2024), не потерпев ни одного поражения, а также выиграл Кубок страны и дошёл до финала Лиги Европы.

Сейчас Джака находится в расположении сборной Швейцарии на чемпионате мира 2026 года. Команда вышла в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
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