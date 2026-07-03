Экс-защитник «Локомотива» и «Боавишты» Лысцов продолжит карьеру в «Челябинске»

Футбольный клуб «Челябинск» в официальном телеграм-канале объявил о переходе в команду бывшего защитника московского «Локомотива» и «Боавишты» Виталия Лысцова в качестве свободного агента.

«Центральный защитник с лигочемпионским опытом!

В «Челябинск» на правах свободного агента перешёл 30-летний Виталий Лысцов. В минувшем сезоне он провёл 26 матчей в составе «Шинника» и отметился голом в ворота «СКА-Хабаровск».

Значительный отрезок карьеры Виталий провёл в Португалии, где играл за «Боавишту», «Тонделу», «Бенфику Б» и «Лейрию», суммарно накопив 102 матча. В РПЛ защитник выступал за «Крылья Советов», «Ахмат», «Химки» и родной «Локомотив». В составе «Локо» Виталий стал обладателем Кубка России — 2020/2021. В том же сезоне он дебютировал в Лиге чемпионов.

С «Челябинском» наш новичок подписал контракт по схеме «1+1». Добро пожаловать!» — сказано в сообщении челябинского клуба.