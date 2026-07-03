Карло Анчелотти высказался о готовности Неймара к матчу с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о готовности нападающего Неймара к предстоящему матчу национальной команды на ЧМ-2026. В 1/8 финала турнира бразильцам предстоит сыграть со сборной Норвегии. Ранее Неймар вышел на поле лишь в одном из четырёх матчей команды на турнире и отыграл 14 минут.

«Да, он может отыграть 90 минут. Он не в восторге от ситуации, но ведёт себя очень достойно, отлично тренируется. Неймар — человек, который с уважением относится к окружающим и добр к людям, партнёры по команде его любят. Он играет важную роль в коллективе, поскольку обладает высоким мастерством и при этом остаётся очень скромным человеком. Я им очень доволен. Разумеется, Неймар хочет играть, как и всегда», – приводит слова Анчелотти Folha de S.Paolo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала турнира Бразилия обыграла Японию со счётом 2:1.