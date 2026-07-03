Федерация футбола США готова продлить контракт с Маурисио Почеттино — Скира

Федерация футбола США намерена предложить главному тренеру сборной Маурисио Почеттино новый контракт. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

По данным источника, речь идёт о трудовом договоре, срок действия которого будет рассчитан до лета 2030 года. Нынешнее соглашение специалиста действует до 31 июля 2026-го.

Маурисио Почеттино возглавляет сборную США с сентября 2024 года. «Звёздно-полосатые» принимают участие в чемпионате мира — 2026 как одна из принимающих турнир стран. На групповом этапе США обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), а также уступили Турции (2:3). В 1/16 финала соревнования команда Почеттино одолела Боснию и Герцеговину (2:0), а в 1/8 финала встретится с Бельгией 7 июля.