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Федерация футбола США готова продлить контракт с Маурисио Почеттино — Скира

Федерация футбола США готова продлить контракт с Маурисио Почеттино — Скира
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Федерация футбола США намерена предложить главному тренеру сборной Маурисио Почеттино новый контракт. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, речь идёт о трудовом договоре, срок действия которого будет рассчитан до лета 2030 года. Нынешнее соглашение специалиста действует до 31 июля 2026-го.

Маурисио Почеттино возглавляет сборную США с сентября 2024 года. «Звёздно-полосатые» принимают участие в чемпионате мира — 2026 как одна из принимающих турнир стран. На групповом этапе США обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), а также уступили Турции (2:3). В 1/16 финала соревнования команда Почеттино одолела Боснию и Герцеговину (2:0), а в 1/8 финала встретится с Бельгией 7 июля.

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