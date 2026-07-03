Гонсалу Рамуш забил самый поздний победный гол Португалии на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш отличился на 90+4-й минуте в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией (2:1). Таким образом, форвард забил самый поздний победный гол португальцев в истории на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaPaolo в социальной сети X.

Рамуш впервые отличился на нынешнем чемпионата мира.

На стадии 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся со сборной Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).