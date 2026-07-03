Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Аль-Наср»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Аль-Наср»
Комментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу возглавил саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщается на официальных страницах клуба из Эр-Рияда в социальных сетях.

Специалист подписал со своей новой командой трудовой договор, который рассчитан на два года.

На протяжении своей тренерской карьеры Постекоглу возглавлял сборную Австралии, «Селтик», «Тоттенхэм Хотспур», «Ноттингем Форест» и ряд других команд. Наибольших успехов он добился во главе «кельтов» (два чемпионства, Кубок Шотландии и два Кубка лиги) и «шпор» (победа в Лиге Европы УЕФА). Последним местом работы тренера до «Аль-Насра» был «Ноттингем Форест», который он покинул в октябре 2025-го.

Материалы по теме
Официально
«Наполи» объявил о назначении Аллегри на пост главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android