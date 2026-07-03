Экс-тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Аль-Наср»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу возглавил саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщается на официальных страницах клуба из Эр-Рияда в социальных сетях.

Специалист подписал со своей новой командой трудовой договор, который рассчитан на два года.

На протяжении своей тренерской карьеры Постекоглу возглавлял сборную Австралии, «Селтик», «Тоттенхэм Хотспур», «Ноттингем Форест» и ряд других команд. Наибольших успехов он добился во главе «кельтов» (два чемпионства, Кубок Шотландии и два Кубка лиги) и «шпор» (победа в Лиге Европы УЕФА). Последним местом работы тренера до «Аль-Насра» был «Ноттингем Форест», который он покинул в октябре 2025-го.