Леау — о победе над Хорватией в 1/16 финала ЧМ: нам помог Диогу Жота

Полузащитник сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о матче своей национальной команды с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1), упомянув своего погибшего соотечественника Диогу Жоту. Игра прошла в дату годовщины смерти футболиста. Леау отдал голевую передачу на победный мяч португальцев на 90+4-й минуте матча. Ранее он заявил, что на протяжении сезона-2025/2026 ему приходилось играть с травмой.

«У меня был очень сложный сезон из-за травм, а в игре такой интенсивности накапливается усталость. Но когда у команды такой боевой дух, усталость исчезает, и я играл до последней минуты. Даже с усталостью в правой ноге мне удалось сделать голевую передачу. Все действовали как единое целое, и именно это принесло нам победу. Мы верили с самого начала. Был и ещё один решающий фактор — Диогу Жота, который всегда с нами и который нам помог», – приводит слова Леау A Bola.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала Португалия сыграет с национальной командой Испании.