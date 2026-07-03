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Леау — о победе над Хорватией в 1/16 финала ЧМ: нам помог Диогу Жота

Леау — о победе над Хорватией в 1/16 финала ЧМ: нам помог Диогу Жота
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Полузащитник сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о матче своей национальной команды с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1), упомянув своего погибшего соотечественника Диогу Жоту. Игра прошла в дату годовщины смерти футболиста. Леау отдал голевую передачу на победный мяч португальцев на 90+4-й минуте матча. Ранее он заявил, что на протяжении сезона-2025/2026 ему приходилось играть с травмой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«У меня был очень сложный сезон из-за травм, а в игре такой интенсивности накапливается усталость. Но когда у команды такой боевой дух, усталость исчезает, и я играл до последней минуты. Даже с усталостью в правой ноге мне удалось сделать голевую передачу. Все действовали как единое целое, и именно это принесло нам победу. Мы верили с самого начала. Был и ещё один решающий фактор — Диогу Жота, который всегда с нами и который нам помог», – приводит слова Леау A Bola.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала Португалия сыграет с национальной командой Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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