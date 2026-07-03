«Хотелось бы поставить точку». В «Динамо» исключили возможность ухода Тюкавина в «Зенит»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о возможности перехода нападающего команды Константина Тюкавина в санкт-петербургский «Зенит». Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые сделали официальное предложение о приобретении нападающего, которое было отклонено руководством столичного клуба.

«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей — такая задача стоит перед командой», — приводит слова Ивлева «Спорт-экспресс».