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«Хотелось бы поставить точку». В «Динамо» исключили возможность ухода Тюкавина в «Зенит»

«Хотелось бы поставить точку». В «Динамо» исключили возможность ухода Тюкавина в «Зенит»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о возможности перехода нападающего команды Константина Тюкавина в санкт-петербургский «Зенит». Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые сделали официальное предложение о приобретении нападающего, которое было отклонено руководством столичного клуба.

«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит». Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей — такая задача стоит перед командой», — приводит слова Ивлева «Спорт-экспресс».

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