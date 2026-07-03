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Инсайдер Романо подтвердил, что Оливер Гласнер возглавит «Ноттингем Форест»

Инсайдер Романо подтвердил, что Оливер Гласнер возглавит «Ноттингем Форест»
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Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер в ближайшее время займёт аналогичную должность в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, вместе с австрийским специалистом в клуб придёт и ряд его ассистентов. Помимо этого, Гласнер будет влиять на трансферную политику команды.

Предыдущим тренером «лесников» был Витор Перейра. Он возглавлял клуб с февраля 2026 года. Под его руководством «Ноттингем Форест» дошёл до полуфинала Лиги Европы, а также смог сохранить место в АПЛ.

В минувшем сезоне «Ноттингем Форест» финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

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