Инсайдер Романо подтвердил, что Оливер Гласнер возглавит «Ноттингем Форест»

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер в ближайшее время займёт аналогичную должность в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, вместе с австрийским специалистом в клуб придёт и ряд его ассистентов. Помимо этого, Гласнер будет влиять на трансферную политику команды.

Предыдущим тренером «лесников» был Витор Перейра. Он возглавлял клуб с февраля 2026 года. Под его руководством «Ноттингем Форест» дошёл до полуфинала Лиги Европы, а также смог сохранить место в АПЛ.

В минувшем сезоне «Ноттингем Форест» финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.