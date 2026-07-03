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Кевин Фолланд завершил карьеру в 33 года

Кевин Фолланд завершил карьеру в 33 года
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Немецкий нападающий Кевин Фолланд объявил о завершении профессиональной карьеры. 33-летний футболист поблагодарил за 16 лет в футболе и признался, что принял решение с тяжёлым сердцем.

«Иногда нужно принимать решения, которые далеки от личного счастья. В конце концов, закат карьеры неизбежен — вот и ко мне он пришёл. Спасибо за 16 замечательных лет. Это был праздник для меня, я буду очень скучать по футболу», — говорится в заявлении Фолланда.

За карьеру нападающий провёл 614 матчей, записав на свой счёт 306 результативных действий по системе «гол+пас». Фолланд выступал за «Хоффенхайм», «Байер», «Монако», «Унион Берлин» и «Мюнхен-1860». В составе сборной Германии форвард провёл 15 матчей и забил один гол. Последним клубом в его карьере стал «Мюнхен-1860», в который он вернулся в 2025 году.

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