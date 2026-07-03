«Чикаго Файр» организовал экскурсии, чтобы подписать Левандовского — MD

Футбольный клуб «Чикаго Файр» предпринял ряд нестандартных мер, чтобы убедить польского нападающего Роберта Левандовского перейти в команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, клуб МЛС в ходе работы над трансфером поляка провёл ряд встреч с ним за рубежом, а также организовал экскурсии по городу для футболиста. Помимо этого, «Люди в красном» предоставляли Левандовскому анализ рынка для его деловых интересов.

Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонцами был рассчитан до 30 июня 2026 года.

На данный момент «Чикаго Файр» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.