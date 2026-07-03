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Энцо Фернандес опубликовал библейский стих после заявления «Реала» об отсутствии интереса

Энцо Фернандес опубликовал библейский стих после заявления «Реала» об отсутствии интереса
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес разместил на своей странице в социальных сетях библейский стих. Публикация появилась вскоре после того, как мадридский «Реал» опроверг интерес к аргентинскому футболисту.

Фернандес выложил в «сториз» отрывок из Псалма 145:17-18 на испанском языке: «Бог исполняет обещания. Господь, ты всегда исполняешь свои обещания и всё делаешь с любовью. Ты всегда рядом с теми, кто искренне взывает к тебе». Пост был подписан фразой «Бог исполняет обещания» и сопровождался белым сердечком.

Ранее агент игрока Хавьер Пасторе заявлял, что рассматриваются варианты ухода из лондонского клуба, и называл Мадрид привлекательным направлением. Однако позже «Реал» сообщил, что не интересуется 25‑летним аргентинцем и не планирует его приобретение. Контракт Фернандеса с «Челси» рассчитан до 2032 года.

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