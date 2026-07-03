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Рамуш совершает голевое действие за Португалию на ЧМ каждые 37 минут. Это рекорд сборной

Рамуш совершает голевое действие за Португалию на ЧМ каждые 37 минут. Это рекорд сборной
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Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш отличился на 90+4-й минуте в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией (2:1). Таким образом, форвард совершает результативное действие за национальную команду на ЧМ каждые 37 минут, что является лучшим показателем в истории Португалии для футболистов с минимум пятью результативными баллами на турнире. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Легендарному нападающему сборной Португалии Эйсебио требовалось по 54 минуты на результативное действие, нынешнему капитану команды Криштиану Роналду — 163.

На стадии 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся со сборной Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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