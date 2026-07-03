«Ростов» и ставропольское «Динамо» не забили голов в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Ростов» и ставропольское «Динамо». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника (Ростов-на-Дону). Игра прошла без зрителей.

По итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В Фонбет Кубке России ростовчане дошли до 1/4 финала Пути регионов.

Ставропольское «Динамо» с 18 очками заняло девятое место в турнирной таблице Второй лиги дивизиона А группы «Серебро». В Кубке России динамовцы дошли до третьего раунда Пути регионов.