Де Пауль — перед матчем ЧМ с Кабо-Верде: мы не сдерживаемся, когда играем за сборную

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о своём настрое на матч национальной команды с Кабо-Верде в рамках 1/16 финала ЧМ-2026.

«Завтрашняя игра – последняя, именно так я к этому отношусь. И я сделаю всё возможное, чтобы она не стала такой, и чтобы впереди были ещё матчи – таков мой настрой. Мы говорим молодым игрокам, что каждый раз, когда мы надеваем эту футболку, может стать последним, и от нас зависит, чтобы этого не произошло.

Единственный способ продолжать носить эту форму, который я нашёл за последние восемь или девять лет, – это никогда не хотеть, чтобы это заканчивалось, и выкладываться на полную. Мы не сдерживаемся, когда надеваем форму национальной команды, независимо от турнира или соперника. Носить эту футболку – высшая честь», – приводит слова Де Пауля ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Сборная Аргентины вышла в плей-офф турнира с первого места группы J, выиграв все три матча группового этапа.