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Де Пауль — перед матчем ЧМ с Кабо-Верде: мы не сдерживаемся, когда играем за сборную

Де Пауль — перед матчем ЧМ с Кабо-Верде: мы не сдерживаемся, когда играем за сборную
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о своём настрое на матч национальной команды с Кабо-Верде в рамках 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтрашняя игра – последняя, именно так я к этому отношусь. И я сделаю всё возможное, чтобы она не стала такой, и чтобы впереди были ещё матчи – таков мой настрой. Мы говорим молодым игрокам, что каждый раз, когда мы надеваем эту футболку, может стать последним, и от нас зависит, чтобы этого не произошло.

Единственный способ продолжать носить эту форму, который я нашёл за последние восемь или девять лет, – это никогда не хотеть, чтобы это заканчивалось, и выкладываться на полную. Мы не сдерживаемся, когда надеваем форму национальной команды, независимо от турнира или соперника. Носить эту футболку – высшая честь», – приводит слова Де Пауля ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Сборная Аргентины вышла в плей-офф турнира с первого места группы J, выиграв все три матча группового этапа.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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