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«Судью не в чем винить». Аршавин — об отменённом голе Хорватии в ворота Португалии

«Судью не в чем винить». Аршавин — об отменённом голе Хорватии в ворота Португалии
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на отменённый гол сборной Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Португалии (1:2). На 90+13-й минуте игры хорватский защитник Йошко Гвардиол поразил ворота португальцев, однако главный арбитр встречи Эспен Эскос отменил взятие ворот.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

— Если касание было, значит, по правилам был офсайд.

— Мяч вообще может изменить направление от волос?
— После этого мяч попадает в защитника, поэтому трудно предугадать, сильно изменилось направление или нет. Но по правилам всё чётко.

Это очень сложный эпизод, но судья поступил верно. Ушло много времени на то, чтобы это всё осознать, но и по‑другому никак. Тем более 13‑я компенсированная ко второму тайму минута, потому ценность этого решения огромна. Судью не в чем винить, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На стадии 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса встретятся со сборной Испании. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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