Хавбек Швейцарии Манзамби — самый молодой игрок с пятью результативными действиями на ЧМ

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби отдал передачу на гол Брила Эмболо в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Алжиром (2:0). Таким образом, 20-летний футболист стал самым молодым игроком с пятью результативными действиями на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaFranz в социальной сети X.

На данный момент возраст Манзамби составляет 20 лет и 261 день. Помимо швейцарца, до 21 года пять голевых действий на чемпионате мира в XXI веке совершал только экс-хавбек сборной Германии Томас Мюллер.

На стадии 1/8 финала Швейцария встретится с победителем пары Колумбия — Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).