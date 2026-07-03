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Ламин Ямаль установил рекорд по обводкам на ЧМ с 1998 года

Ламин Ямаль установил рекорд по обводкам на ЧМ с 1998 года
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Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль идёт в обводку в среднем 12 раз за 90 минут на чемпионате мира – 2026. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

19-летний футболист сыграл в каждом из четырёх матчей сборной Испании на ЧМ-2026, в трёх из них он вышел в стартовом составе. Суммарно он провёл на поле 226 минут, идя в обводку в среднем 12 раз за 90 минут. Это рекорд на чемпионатах мира со времён бывшего футболиста сборной Нигерии Джей-Джей Окочи на ЧМ-1998, который выступил с таким же показателем.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В 1/8 финала турнира сборная Испании сыграет с национальной командой Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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