Актёр Сэмюэл Л. Джексон посетил матч Австралия — Египет на ЧМ-2026 и встретился с Салахом

Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон находится среди зрителей матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Австралии и Египта, проходящего на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, штат Техас. До начала встречи Джексон успел пожать руку форварду египтян Мохамеду Салаху.

Фото: Кадр из трансляции

Сэмюэл Л. Джексон известен по роли Джулса Уиннфилда в фильме 1994 года «Криминальное чтиво», за которую был номинирован на «Оскар». Исполняет роль Ника Фьюри в киновселенной Marvel. Помимо роли в «Криминальном чтиве», снялся ещё в нескольких фильмах Квентина Тарантино, включая «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка».

Победитель пары Австралия — Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.