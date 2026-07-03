Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Актёр Сэмюэл Л. Джексон посетил матч Австралия — Египет на ЧМ-2026 и встретился с Салахом

Актёр Сэмюэл Л. Джексон посетил матч Австралия — Египет на ЧМ-2026 и встретился с Салахом
Комментарии

Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон находится среди зрителей матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Австралии и Египта, проходящего на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, штат Техас. До начала встречи Джексон успел пожать руку форварду египтян Мохамеду Салаху.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
2-й тайм
0 : 1
Египет
0:1 Ашур – 13'    

Фото: Кадр из трансляции

Сэмюэл Л. Джексон известен по роли Джулса Уиннфилда в фильме 1994 года «Криминальное чтиво», за которую был номинирован на «Оскар». Исполняет роль Ника Фьюри в киновселенной Marvel. Помимо роли в «Криминальном чтиве», снялся ещё в нескольких фильмах Квентина Тарантино, включая «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка».

Победитель пары Австралия — Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Египет быстро забил в плей-офф ЧМ! Салах после травмы протащит сборную в 1/8 финала? LIVE
Live
Египет быстро забил в плей-офф ЧМ! Салах после травмы протащит сборную в 1/8 финала? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android