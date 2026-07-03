Начало матча Мексика — Англия на ЧМ-2026 перенесли на шесть часов

Время начала матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и Англии изменено. Встреча пройдёт в Мехико и начнётся в 12:00 по местному времени, что соответствует 21:00 по московскому времени, сообщает Mirror. Сообщается, что это сделано из-за угрозы грозы.

Изначально матч был запланирован на 3:00 мск. Таким образом, англичанам предстоит играть в условиях высокогорья — стадион «Ацтека» расположен на высоте около 2200 метров над уровнем моря — при дневной жаре и заполненных трибунах.

Сборная Мексики заняла первое место в группе A, Англия стала первой в группе L. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал. Матч состоится 6 июля.