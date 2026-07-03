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Защитник Кассум Уаттара перешёл из «Монако» в «Бешикташ»

Защитник Кассум Уаттара перешёл из «Монако» в «Бешикташ»
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Турецкий «Бешикташ» на официальном сайте объявил о переходе защитника Кассума Уаттара из «Монако». Футболист подписал со своим новым клубом контракт, который рассчитан до лета 2030 года.

— Добро пожаловать в команду. Как вы себя чувствуете? Волнуетесь?
— Я чувствую себя прекрасно, очень взволнован, хочу начать играть как можно скорее. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде. Это новый вызов для меня, и я очень счастлив.

— Что вы почувствовали, когда впервые узнали об интересе «Бешикташа»?
— Конечно, я был очень рад. «Бешикташ» — очень большой клуб как в Турции, так и во всём мире. Поэтому я был очень рад, когда узнал об интересе «Бешикташа» ко мне.

— Каково ваше главное качество на поле?
— Думаю, моё главное качество — никогда не сдаваться. Ведём ли мы со счётом 3:0 или проигрываем 0:3, — я стараюсь вести себя одинаково. Конечно, как защитник я постоянно прилагаю усилия. Я умею отдавать хорошие передачи, а ещё у меня всё в порядке с техникой, — приводит слова Уаттара пресс-служба турецкого клуба.

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