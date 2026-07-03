Эмилиано Мартинес вновь сыграет с флагом Аргентины на волосах

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по традиции нанёс флаг Аргентины на волосы. Сделал это голкипер в преддверии игры 1/16 финала чемпионата мира с Кабо-Верде.

Фото: Фото в заголовке — 2024 год. Это фото — как Мартинес выглядит сейчас

33-летний вратарь впервые заметили за раскраской волос в цвет флага страны не позднее 2022 года. Особенно этот перфоманс запомнился болельщикам на чемпионате мира в Катаре, где Мартинес покрасил волосы перед матчем 1/8 финала. Позднее стало известно, что вратарь использует этот ритуал перед важными матчами, хотя изначально появление флага Аргентины на волосах Мартинеса стало следствием спора, который он проиграл своим партнёрам по сборной.