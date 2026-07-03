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Рамуш уступает только Зидану по голам в плей-офф чемпионатов мира

Рамуш уступает только Зидану по голам в плей-офф чемпионатов мира
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Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш вошёл в историю чемпионатов мира по уникальному статистическому показателю. После матча 1/8 финала ЧМ-2026 он занимает второе место по количеству голов, забитых исключительно в плей-офф, без единого взятия ворот на групповой стадии, сообщает Stats Foots.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Все четыре мяча 26-летнего форварда в плей-офф пришлись на разные турниры: хет-трик в 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией и гол в 1/8 финала ЧМ-2026. По данному показателю Рамуш сравнялся с немцем Андреасом Бреме (четыре гола) и уступает только французу Зинедину Зидану, на счету которого пять мячей.

Сборная Португалии продолжает выступление на турнире. Рамуш перешёл в «Милан» в летнее окно за рекордную для итальянского клуба сумму.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
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П2
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