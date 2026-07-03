Рамуш уступает только Зидану по голам в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш вошёл в историю чемпионатов мира по уникальному статистическому показателю. После матча 1/8 финала ЧМ-2026 он занимает второе место по количеству голов, забитых исключительно в плей-офф, без единого взятия ворот на групповой стадии, сообщает Stats Foots.

Все четыре мяча 26-летнего форварда в плей-офф пришлись на разные турниры: хет-трик в 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией и гол в 1/8 финала ЧМ-2026. По данному показателю Рамуш сравнялся с немцем Андреасом Бреме (четыре гола) и уступает только французу Зинедину Зидану, на счету которого пять мячей.

Сборная Португалии продолжает выступление на турнире. Рамуш перешёл в «Милан» в летнее окно за рекордную для итальянского клуба сумму.