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Австралия — Египет: Мохамед Хани забил автогол на 55-й минуте в матче ЧМ-2026

Австралия — Египет: Мохамед Хани забил автогол на 55-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Австралии и Египта. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Пенальти
1 : 1
ДВ
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

Защитник египтян Мохамед Хани забил автогол на 55-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник сборной Египта Эмам Ашур на 13-й минуте.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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