Тренер Ганы Карлуш Кейруш высказался перед матчем с Колумбией в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Колумбией. Игра пройдёт завтра, 4 июля, на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Начало — в 4:30 мск.

«Будет здорово увидеть на поле две великие команды с разными стилями игры. Обе команды нацелены на победу в матче, на зрелищность и, конечно, на то, чтобы вернуться домой с как можно лучшим результатом. Это очень хорошая команда, но идеальных команд в мире не бывает. У них есть свои слабые и сильные стороны, и нам нужно быть осторожными, внимательными и предельно собранными на протяжении всех 90 минут», — приводит слова Кейруша официальный сайт ФИФА.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).