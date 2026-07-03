«Это вызывает у меня настоящее чувство гордости». Де Пауль — о дружбе с Месси

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал, что для него значит дружба с нападающим и капитаном национальной команды Лионелем Месси. Де Пауль также является одноклубником Месси – оба аргентинца играют в «Интер Майами».

«Для меня, как и для любого аргентинца, главное — наслаждаться игрой Лео Месси каждый день. Мы все наслаждаемся тем, что он рядом.

Быть хорошим другом Лионеля Месси — это очень много значит. Дружба — одна из самых важных вещей, которые есть у каждого из нас. Я считаю себя очень счастливым человеком. Мне повезло быть рядом с ним, разделять с ним моменты как на поле, так и за его пределами. Это вызывает у меня настоящее чувство гордости», – приводит слова Де Пауля The Star.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала турнира аргентинцам предстоит сыграть со сборной Кабо-Верде.