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«Это вызывает у меня настоящее чувство гордости». Де Пауль — о дружбе с Месси

«Это вызывает у меня настоящее чувство гордости». Де Пауль — о дружбе с Месси
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал, что для него значит дружба с нападающим и капитаном национальной команды Лионелем Месси. Де Пауль также является одноклубником Месси – оба аргентинца играют в «Интер Майами».

«Для меня, как и для любого аргентинца, главное — наслаждаться игрой Лео Месси каждый день. Мы все наслаждаемся тем, что он рядом.

Быть хорошим другом Лионеля Месси — это очень много значит. Дружба — одна из самых важных вещей, которые есть у каждого из нас. Я считаю себя очень счастливым человеком. Мне повезло быть рядом с ним, разделять с ним моменты как на поле, так и за его пределами. Это вызывает у меня настоящее чувство гордости», – приводит слова Де Пауля The Star.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала турнира аргентинцам предстоит сыграть со сборной Кабо-Верде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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