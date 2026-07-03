Тренер сборной Колумбии поделился ожиданиями от игры с Ганой в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ганы. Игра пройдёт завтра, 4 июля, на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Начало — в 4:30 мск.

«Они [сборная Ганы] — организованная команда, но агрессивная, когда прессингует, и агрессивная, когда атакует. Они играют очень хорошо, а их игроки выступают за одни из лучших клубов Европы. Качество нашей команды определяется игроками: их универсальностью, мастерством, умением занимать разные позиции, выполнять оборонительную роль, а когда у них хватает смелости, то и атакующую. Так что с этой точки зрения, я думаю, мы прибавили и надеемся продолжать расти», — приводит слова Лоренсо официальный сайт ФИФА.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).