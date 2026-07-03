В «Акроне» обратились к Беншимолу перед историческим для Кабо-Верде матчем с Аргентиной

Спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой поддержал нападающего тольяттинского клуба и сборной Кабо-Верде Жилсона Тавареша Беншимола перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной. Игра пройдёт завтра, 4 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало — в 1:00 мск.

«Рады за Беншимола, который сегодня может получить игровые минуты в матче плей-офф с действующими чемпионами мира. Вместе с Кабо-Верде он творит историю, Жилсон уже сыграл в старте против Уругвая — своим настроем по ходу прошлого сезона он заслужил право стать участником главного праздника мирового футбола. Все в «Акроне» максимально поддерживают Беншимола. Будем болеть этой ночью за нашего форварда и желаем ему ярко проявить себя против Аргентины», — сказал Буртовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J, а сборная Кабо-Верде пробилась в 1/16 финала, заняв вторую строчку в квартете Н.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).