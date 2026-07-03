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В «Акроне» обратились к Беншимолу перед историческим для Кабо-Верде матчем с Аргентиной

В «Акроне» обратились к Беншимолу перед историческим для Кабо-Верде матчем с Аргентиной
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Спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой поддержал нападающего тольяттинского клуба и сборной Кабо-Верде Жилсона Тавареша Беншимола перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной. Игра пройдёт завтра, 4 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало — в 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рады за Беншимола, который сегодня может получить игровые минуты в матче плей-офф с действующими чемпионами мира. Вместе с Кабо-Верде он творит историю, Жилсон уже сыграл в старте против Уругвая — своим настроем по ходу прошлого сезона он заслужил право стать участником главного праздника мирового футбола. Все в «Акроне» максимально поддерживают Беншимола. Будем болеть этой ночью за нашего форварда и желаем ему ярко проявить себя против Аргентины», — сказал Буртовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J, а сборная Кабо-Верде пробилась в 1/16 финала, заняв вторую строчку в квартете Н.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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