Дуэ: конкуренция в атаке сборной Франции делает нас сильнее, я готов выйти и отдать всё

Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ поделился мнением о ситуации в национальной команде на чемпионате мира 2026 года. Футболист отметил высокий уровень исполнителей в группе атаки и заявил, что готов внести свой вклад, когда получит такую возможность.

«Конкуренция в атаке тянет всех нас вверх. В защите мы очень сильны. У нас очень хорошие полузащитники и лучшие нападающие в мире. Тренер создал группу из 26 игроков, где у каждого своя роль. Я держу себя в готовности и, как только появляюсь на поле, выкладываюсь на 100%», — цитирует Дуэ beIN SPORTS.

Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала. Дуэ, представляющий «Пари Сен-Жермен», выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа.