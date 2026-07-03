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Дуэ: конкуренция в атаке сборной Франции делает нас сильнее, я готов выйти и отдать всё

Дуэ: конкуренция в атаке сборной Франции делает нас сильнее, я готов выйти и отдать всё
Дезире Дуэ
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Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ поделился мнением о ситуации в национальной команде на чемпионате мира 2026 года. Футболист отметил высокий уровень исполнителей в группе атаки и заявил, что готов внести свой вклад, когда получит такую возможность.

«Конкуренция в атаке тянет всех нас вверх. В защите мы очень сильны. У нас очень хорошие полузащитники и лучшие нападающие в мире. Тренер создал группу из 26 игроков, где у каждого своя роль. Я держу себя в готовности и, как только появляюсь на поле, выкладываюсь на 100%», — цитирует Дуэ beIN SPORTS.

Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала. Дуэ, представляющий «Пари Сен-Жермен», выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
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