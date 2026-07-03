Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн: чувствую себя на поле лучше, чем когда-либо прежде

Гарри Кейн: чувствую себя на поле лучше, чем когда-либо прежде
Комментарии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Мексики высказался о своей статистике забитых голов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне у меня 72 гола, и я надеюсь, что впереди ещё несколько. Это, наверное, почти на 20 больше, чем когда-либо за мою карьеру, а у меня уже были довольно хорошие сезоны. Что касается моего самочувствия сейчас, то в целом сейчас чувствую себя на поле лучше, чем когда-либо прежде.

Независимо от ситуации, независимо от того, какой шанс мне выпадет, я понимаю, что способен забивать голы. Я просто думаю, что всё складывается в нужное время.

Перед крупными турнирами нужно немного удачи, чтобы быть в нужной физической форме, а это не всегда легко, особенно после сложных сезонов. В этом плане нынешний год меня порадовал. Для меня главное — следующий матч. Я в хорошем настроении. Просто хочу, чтобы следующая игра состоялась, и хорошо, что сейчас игры идут одна за другой», — приводит слова Кейна ESPN со ссылкой на The Lion's Den.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная Англии отпраздновала победу над ДР Конго с фанатами. Видео
Истории
Сборная Англии отпраздновала победу над ДР Конго с фанатами. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android