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Игрок Египта Ашур отпраздновал гол на ЧМ походкой легенды UFC Конора Макгрегора

Игрок Египта Ашур отпраздновал гол на ЧМ походкой легенды UFC Конора Макгрегора
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28-летний полузащитник клуба «Аль-Ахли» Эмам Ашур, выступающий за сборную Египта, отпраздновал гол в ворота национальной команды Австралии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 походкой легендарного бойца UFC Конора Макгрегора, являющегося первым двойным чемпионом в истории промоушена.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Пенальти
1 : 1
0 : 1
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

На момент публикации новости счёт в матче равный — 1:1. Основное время встречи завершено, впереди коллективы ожидает дополнительное время (два тайма по 15 минут).

В следующие выходные ирландец Макгрегор совершит своё возвращение в октагон UFC, где встретится с американцем Максом Холлоуэем. Их поединок возглавит кард турнира UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй
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