28-летний полузащитник клуба «Аль-Ахли» Эмам Ашур, выступающий за сборную Египта, отпраздновал гол в ворота национальной команды Австралии в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 походкой легендарного бойца UFC Конора Макгрегора, являющегося первым двойным чемпионом в истории промоушена.

На момент публикации новости счёт в матче равный — 1:1. Основное время встречи завершено, впереди коллективы ожидает дополнительное время (два тайма по 15 минут).

В следующие выходные ирландец Макгрегор совершит своё возвращение в октагон UFC, где встретится с американцем Максом Холлоуэем. Их поединок возглавит кард турнира UFC 329.