Австралия — Египет: команды определят победителя в серии пенальти

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Австралии и Египта. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды определят победителя в серии пенальти. Ранее счёт в матче открыл полузащитник сборной Египта Эмам Ашур на 13-й минуте. Во втором тайме на 55-й минуте защитник египтян Мохамед Хани отправил мяч в свои ворота.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).