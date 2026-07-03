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Роджерс — о переносе матча с Мексикой: не думаю, что это на нас повлияет

Роджерс — о переносе матча с Мексикой: не думаю, что это на нас повлияет
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Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс не считает, что изменение времени начала матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Мексикой создаст дополнительные трудности для его команды.

«Не думаю, что это действительно на нас повлияет», — цитирует Роджерса BBC.

Ранее организаторы турнира перенесли встречу с вечернего времени на 12:00 по местному времени (21:00 мск). Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико, расположенном на высоте около 2200 метров над уровнем моря, при дневной температуре и при аншлаге. Сборная Англии заняла первое место в группе L, а Мексика стала первой в группе A. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал. Матч состоится 5 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
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