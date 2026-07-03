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Экс-игрок сборной Англии Окслейд-Чемберлен продлит контракт с «Селтиком» — Sky Sports

Экс-игрок сборной Англии Окслейд-Чемберлен продлит контракт с «Селтиком» — Sky Sports
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Бывший полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен подпишет новое соглашение с шотландским «Селтиком». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, стороны согласовали новый однолетний контракт. Хавбек присоединился к «кельтам» в феврале в качестве свободного агента, его предыдущий договор с клубом действовал до конца сезона-2025/2026. Главный тренер «Селтика» Мартин О'Нил доволен игрой Окслейд-Чемберлена, сам футболист также захотел остаться в команде, несмотря на ряд предложений со стороны других европейских коллективов.

Хавбек является воспитанником «Саутгемптона», в его послужном списке также есть «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бешикташ». С «Арсеналом» игрок по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии. В составе «Ливерпуля» полузащитник становился чемпионом страны, выигрывал Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Бешикташем» Окслейд-Чемберлен брал Кубок Турции.

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