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Роджерс — об оценке в € 150 млн: не уверен, что столько стою

Роджерс — об оценке в € 150 млн: не уверен, что столько стою
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Полузащитник сборной Англии и «Астон Виллы» Морган Роджерс ответил на вопрос, считает ли он себя игроком стоимостью € 150 млн. Ранее бирмингемский клуб установил такую цену на футболиста на фоне интереса со стороны «Арсенала».

«Не уверен, что я столько стою! Конечно, приятно слышать такое от людей, но я не позволяю внешнему шуму влиять на меня. Я просто буду продолжать концентрироваться и оставаться собой», — цитирует Роджерса BBC.

23-летний англичанин в минувшем сезоне провёл 55 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2031 года. Сборная Англии продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала с Мексикой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
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