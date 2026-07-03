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Защитник Франции Жюль Кунде высказался перед 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем

Защитник Франции Жюль Кунде высказался перед 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем
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Защитник сборной Франции Жюль Кунде высказался о предстоящем матче своей национальной команды с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Ранее местные власти предупредили жителей об аномальной жаре и отменили ряд мероприятий, запланированных на 4 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У каждой команды свои особенности. Парагвай – упорный соперник, мы ожидаем тяжёлый матч. Нам придётся быть готовыми к силовой борьбе, чтобы быть готовыми заявить о себе.

Физически я чувствую себя лучше, и это результат упорной работы. Жара способствует повышенной усталости, но мы к этому адаптируемся. Мы стараемся максимально использовать каждый день, чтобы хорошо восстановиться», – приводит слова Кунде L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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