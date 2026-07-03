Египет победил Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Австралии и Египта. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Игра закончилась победой африканской команды со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Счёт в матче открыл полузащитник сборной Египта Эмам Ашур на 13-й минуте. Во втором тайме на 55-й минуте защитник египтян Мохамед Хани отправил мяч в свои ворота. В серии пенальти точнее оказались футболисты Египта.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

В 1/8 финала сборная Египта встретится с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).