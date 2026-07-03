Фото: игроки сборной Египта смотрят на ноутбуке действия вратаря Австралии при пенальти

Футболистам сборной Египта перед стартом серии пенальти в противостоянии с командой Австралии в 1/16 финала чемпионата мира включили нарезки 11-метровых, назначенных в ворота испанского «Леванте». Именно за эту команду выступает вратарь сборной Австралии Мэтью Райан. Возможно, египтянам помогла эта практика: они реализовали все удары в послематчевой серии.

Фото: Кадр из трансляции

34-летний Райан появился на поле в дополнительное время. Австралиец вышел на поле на 119-й минуте специально под серию пенальти, однако помочь своей команде не сумел: Райан не отбил ни одного удара в серии. Египтяне реализовали все свои удары, а вот австралийцы дважды промахнулись.

В 1/8 финала сборная Египта сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.