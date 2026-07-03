Рашфорд — о переносе матча с Мексикой: это не идеально, но мы готовы ко всему

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал решение ФИФА перенести время начала матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Мексикой. По его словам, команда готова к любым трудностям.

«Думаю, для нас подготовка к игре остаётся прежней. Мы должны быть сосредоточены. Мы должны быть готовы ко всему. Это одна из сильных сторон нашей группы. Все, включая игроков и персонал, готовы к любым вызовам. Так что, конечно, это не идеально, но это не имеет большого значения», — цитирует Рашфорда Daily Mirror.

Ранее организаторы турнира перенесли встречу с вечернего времени на 12:00 по местному времени (21:00 мск). Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико, расположенном на высоте около 2200 метров над уровнем моря, при дневной температуре и при аншлаге. Сборная Англии заняла первое место в группе L, а Мексика стала первой в группе A. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал. Матч состоится 6 июля.