Брэдли Баркола — о нападающих сборной Франции: мы берём мяч и делаем что хотим

Нападающий сборной Франции Брэдли Баркола прокомментировал высокий уровень игроков атаки своей национальной команды. За четыре матча чемпионата мира – 2026 нападающие сборной (Килиан Мбаппе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле и сам Баркола) забили 13 голов.

«Мне доставляет огромное удовольствие играть с такими игроками. Мы пасуем мяч, атакуем, защищаемся вместе, и можем только наслаждаться игрой. Это действительно большая честь — играть с такими игроками.

У каждого из нас есть свои сильные стороны. Я сам стараюсь располагаться там, где есть свободное пространство при движении.

Нам очень нравится играть вместе, благодаря этому мы играем так, будто вернулись в свой район. Мы не слишком усложняем: берём мяч и делаем что хотим, поэтому всё работает», – приводит слова Баркола L'Équipe.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В 1/8 финала турнира Франция сыграет со сборной Парагвая.