Стали известны 14 участников 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Египта одержала победу над национальной командой Австралии (1:1, 4:2 пен.). Таким образом, в 1/8 финала турнира египтяне встретятся с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

На данный момент известны шесть из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира. За выход в четвертьфинал турнира также поборются Испания и Португалия, Бельгия и США, Англия и Мексика, Франция и Парагвай, Канада и Марокко, Норвегия и Бразилия.

Встречи 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на 19 июля.