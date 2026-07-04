Фото: Мохамед Салах не сдержал слёз после выхода сборной Египта в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах эмоционально встретил новость о выходе своей команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После победы над Австралией (1:1, 4:2 пен.) 34-летний футболист не сдержал слёз.

Для сборной Египта этот выход в 1/8 финала чемпионата мира стал вторым в истории. Ранее Египет играл на этой стадии мирового первенства в 1934 году — на втором в истории турнире, где уступил Венгрии.

В 1/8 финала сборная Египта сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде, которые начнут свой матч 4 июля в 1:00 мск.

Сам же Салах реализовал свою попытку в послематчевой серии, исполнив «паненку».