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Фото: Мохамед Салах не сдержал слёз после выхода сборной Египта в 1/8 финала ЧМ-2026

Фото: Мохамед Салах не сдержал слёз после выхода сборной Египта в 1/8 финала ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах эмоционально встретил новость о выходе своей команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После победы над Австралией (1:1, 4:2 пен.) 34-летний футболист не сдержал слёз.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

Для сборной Египта этот выход в 1/8 финала чемпионата мира стал вторым в истории. Ранее Египет играл на этой стадии мирового первенства в 1934 году — на втором в истории турнире, где уступил Венгрии.

В 1/8 финала сборная Египта сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде, которые начнут свой матч 4 июля в 1:00 мск.

Сам же Салах реализовал свою попытку в послематчевой серии, исполнив «паненку».

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