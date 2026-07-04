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«Меня это не беспокоит». Кунде — о словах Ямаля о фаворите ЧМ-2026

«Меня это не беспокоит». Кунде — о словах Ямаля о фаворите ЧМ-2026
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Защитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал слова своего одноклубника и нападающего сборной Испании Ламина Ямаля о статусе Франции на ЧМ-2026. По мнению испанца, французы, выигравшие ЧМ-2018 и сыгравшие в финале ЧМ-2022, не являются главными претендентами на титул.

«Ламин? Я очень хорошо его знаю. Я знаю, что он очень сильный игрок и амбициозный парень, который не стесняется высказывать своё мнение. Быть фаворитом в турнире мало что значит. Меня это не беспокоит», – приводит слова Кунде L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала турнира Франция сыграет со сборной Парагвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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