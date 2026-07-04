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Голкипер Джек Батлэнд перешёл из «Рейнджерс» в «Халл Сити»

Голкипер Джек Батлэнд перешёл из «Рейнджерс» в «Халл Сити»
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Футбольный клуб «Халл Сити» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Джека Батлэнда из «Рейнджерс».

Футболист подписал с «тиграми» контракт, который будет действовать два года. О стоимости трансфера не сообщается.

Джек Батлэнд является воспитанником «Бирмингем Сити». В послужном списке футболиста также есть «Сток Сити», «Лидс Юнайтед», «Дерби Каунти», «Кристал Пэлас» и ряд других команд. За «Рейнджерс» вратарь выступал с лета 2023 года. За это время он принял участие в 157 играх клуба во всех турнирах, в которых 55 раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет € 1,5 млн.

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