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Неймар поздравил дочь с днём рождения

Неймар поздравил дочь с днём рождения
Неймар и дочка Елена
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Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар опубликовал в социальных сетях поздравление, адресованное двухлетней дочери Елене.

«Два годика, Елена! Пусть Господь направляет твои пути и даёт тебе много здоровья, чтобы ты могла играть всё больше и больше. Я всегда буду делать всё возможное, чтобы ты была счастлива. Папа тебя очень сильно любит», — написал Неймар.

34‑летний форвард вернулся в «Сантос» в 2025 году. В минувшем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. В составе сборной Бразилии Неймар продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года, где команда вышла в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
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