Неймар поздравил дочь с днём рождения

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар опубликовал в социальных сетях поздравление, адресованное двухлетней дочери Елене.

«Два годика, Елена! Пусть Господь направляет твои пути и даёт тебе много здоровья, чтобы ты могла играть всё больше и больше. Я всегда буду делать всё возможное, чтобы ты была счастлива. Папа тебя очень сильно любит», — написал Неймар.

34‑летний форвард вернулся в «Сантос» в 2025 году. В минувшем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. В составе сборной Бразилии Неймар продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года, где команда вышла в 1/8 финала.