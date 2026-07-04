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Видео: молния и тучи над ареной матча Аргентина — Кабо-Верде, ФИФА может отложить начало

Видео: молния и тучи над ареной матча Аргентина — Кабо-Верде, ФИФА может отложить начало
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Пасмурная погода закрепилась в Майами за 45 минут до начала матча между Аргентиной и Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира. Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра должна начаться в 1:00 мск на стадионе «Хард Рок». Как сообщает журналист Гастон Эдуль, ФИФА рассматривает возможность переноса старта матча из-за прогнозируемой грозы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 0
Кабо-Верде

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

«В Майами прогнозируется гроза. ФИФА предупреждает, что прогноз будет обновлён, но также указывает на возможную задержку матча Аргентина — Кабо-Верде», — сказано в сообщении журналиста, освещающего сборную Аргентины.

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