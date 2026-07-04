Видео: молния и тучи над ареной матча Аргентина — Кабо-Верде, ФИФА может отложить начало

Пасмурная погода закрепилась в Майами за 45 минут до начала матча между Аргентиной и Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира. Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра должна начаться в 1:00 мск на стадионе «Хард Рок». Как сообщает журналист Гастон Эдуль, ФИФА рассматривает возможность переноса старта матча из-за прогнозируемой грозы.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

«В Майами прогнозируется гроза. ФИФА предупреждает, что прогноз будет обновлён, но также указывает на возможную задержку матча Аргентина — Кабо-Верде», — сказано в сообщении журналиста, освещающего сборную Аргентины.