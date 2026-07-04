Мохамед Салах признан лучшим игроком матча сборных Австралии и Египта в 1/16 финала ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Австралии (1:1, 4:2 пен.). Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай).

В матче с Австралией Салах не отметился голом или голевой передачей, но смог реализовать пенальти в послематчевой серии.

В 1/8 финала сборная Египта встретится с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).