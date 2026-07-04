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Батистута высказался о выборе между Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом

Батистута высказался о выборе между Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом
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Экс-футболист сборной Аргентины Габриэль Батистута не смог выбрать между нападающими национальной команды Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом. В 1/16 финала ЧМ-2026 аргентинцы сыграют со сборной Кабо-Верде; Лаутаро Мартинес выйдет на поле в стартовом составе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 0
Кабо-Верде

«Если Лаутаро играет хорошо, то справедливо, чтобы он играл, не так ли? И, конечно, Хулиан Альварес тоже очень хорош и заслуживает этого, потому что он – чемпион мира. Это неизбежно: если одного из них не выпустят, это будет несправедливо», – приводит слова Батистуты Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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