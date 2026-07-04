Матч Бразилия — Норвегия могут перенести из‑за погоды

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии, запланированный на воскресенье, 5 июля, вероятно, будет сдвинут на один час. ФИФА рассматривает изменение времени начала игры из‑за неблагоприятных погодных условий, сообщает ESPN Brasil.

Ожидается, что стартовый свисток прозвучит не в 23:00, а в 00:00 по московскому времени (фактически в ночь с 5 на 6 июля). Причиной возможного переноса стала сильная жара, установившаяся в регионе. Ранее сообщалось, что в Нью‑Йорке и прилегающих районах температура воздуха поднимается до 37°C, а ощущается как 43°C. Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде.

Бразильская конфедерация футбола ожидает официального подтверждения от ФИФА. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал турнира.