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Клопп отреагировал на заявление DFB, что он может стать новым тренером сборной Германии

Клопп отреагировал на заявление DFB, что он может стать новым тренером сборной Германии
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Немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал заявление Немецкого футбольного союза (DFB) о намерении провести с ним переговоры насчёт возможного назначения в сборную Германии после ухода Юлиана Нагельсмана.

«Да, я могу подтвердить переговоры. Всё произошло довольно быстро. Юлиан ушёл в отставку. Немецкий футбольный союз ищет преемника. И они ведут переговоры со мной.

Но нужно время. У меня контракт с Red Bull. Я говорил, что заинтересован в переговорах. Они будут интенсивными, потому что речь идёт не только о Юлиане Нагельсманне.

Мне также нужно поговорить с Оливер Минцлаффом, поскольку он мой работодатель. Мы уже обсудили несколько моментов. Я предполагаю, что он не будет препятствовать. Я работаю там уже 19 месяцев. Это было напряжённое время», — приводит слова Клоппа журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на MagentaTV.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го.

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